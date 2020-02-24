Hakkari özel harekat polislerine çığ eğitimi

24.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:24

HAKKARİ'de özel harekat polislerine çığ eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 1'i kadın 39 erkek olmak üzere 40 özel harekat polisine, Özel Harekat Daire Başkanlığı'nca gönderilen 5 uzman personel tarafından kış şartlarında doğada arama kurtarma eğitimi verildi. Müdürlük binasında dua ve kurban kesiminin ardından karda yürüyüş teknikleri, arama kurtarma, teknik malzemenin karda kullanımı ve tanıtımı, çığ oluşması ve çığ testi gibi konularda verilen eğitim programına İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın yanı sıra, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ile özel harekat polisleri katıldı.

Kaynak: DHA