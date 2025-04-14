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Hakkari okullar tatil mi? SON DAKİKA 15 Nisan Salı Hakkari'de okul yok mu (Hakkari Valiliği Açıklaması)?

Hakkari okullar tatil mi? SON DAKİKA 15 Nisan Salı Hakkari'de okul yok mu (Hakkari Valiliği Açıklaması)?
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Birçok ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı illerde 26 Kasım Salı günü için okullarda tatil mi merak ediliyor. Peki, Hakkari okullar tatil mi? 15 Nisan Salı Hakkari'de okul yok mu (Hakkari Valiliği Açıklaması)?

Kar yağışı yurdun bazı kesimlerinde etkisini gösteriyor. Pazartesi ve Salı günü için birçok ilde meydana gelen kar yağışı nedeniyle bazı iller için tatil kararı merak edildi. Peki, Hakkari okullar tatil mi? 15 Nisan Salı Hakkari'de okul yok mu?

HAKKARİ OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava şartlarının olduğu Hakkari'de okulların tatil edilip edilmeyeceği için Hakkari Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor. Henüz konu ile ilgili olarak resmi açıklama yapılmadı.

HAKKARİ HAVA DURUMU

Hakkari okullar tatil mi? SON DAKİKA 15 Nisan Salı Hakkari'de okul yok mu (Hakkari Valiliği Açıklaması)?


METEOROLOJİ UYARDI
Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, bu akşam saatlerinde etkisini artırarak yarın (Salı) gece saatlerine kadar Hakkari il geneli ile Van ve Bitlis'in güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde görülecek kar yağışlarının, bu akşam ile yarın (Salı) akşam saatleri arasında Erzurum ve Bayburt il geneli ile Erzincan doğu ve Kars'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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