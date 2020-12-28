Hakkari'nin neyi meşhur? Hakkari'nin meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Hakkari'nin nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Hakkari'nin nesi meşhur, neyi meşhur? Hakkari'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Hakkari'nin en meşhur içecekleri nelerdir? Hakkari'nin en meşhur yemekleri, Hakkari'nin en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Hakkari'nin neyi meşhurdur, Hakkari'nin nesi meşhur? Hakkari'nin en meşhur yiyecekleri nelerdir?

HAKKARİ'NİN NEYİ MEŞHUR?

Hakkari ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Maşin Çorbası

Kiriş

Cembeli Tatlısı

Corti Aşı

Laleped

Sengeser

Gulul Çorbası

Parmak Kebabı

Yüksekova Kebabı

Kemikli Kavurma

Jajik

Doğaba Yemeği

Doleme

Kepaye

Köftesir

Hakkari'nin en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.