Hakkari kız kardeşler, kayıp babalarını arıyor

04.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:30

Kız kardeşler, kayıp babalarını arıyor

HAKKARİ'de Siti ve Elif Duman kardeşler, 2 yıl önce tarlasına gitmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan babaları Halil Duman'ı (75) arıyor. Kardeşler, fotoğraflarını bastırıp, cadde ve sokaklara astıkları babalarının bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kaval köyünde yaşayan 9 çocuk babası Halil Duman, 10 Haziran 2018'de tarlaya gitmek için evden ayrıldı. Halil Duman akşam eve dönmeyince, yakınları aramaya çıktı. Duman bulunamayınca çocukları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Halil Duman'ın bulunması için çalışma başlattı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Duman, bulunamadı.

Duman'ın Hakkari kent merkezinde yaşayan evli kızı Siti Duman ile köyden yanına gelen kardeşi Emine Duman, babalarını bulmak için yeni bir çalışma başlattı. İki kardeş, babalarının fotoğrafını bastırıp, kentin cadde ve sokaklarına astı. Ellerindeki fotoğraflarla dolaşıp, kent sakinlerine babalarını görüp, görmediklerini sormaya başladı.

Babalarından bugüne kadar haber alamadıklarını anlatan Siti Duman, "Bulan ve gören kişilerin bize ulaşmalarını istiyorum. Babam tarla sulamaya gitmişti. Gittiği yerde iki kişinin izleri vardı. Orada sadece babamın küreği vardı. İki senedir babamdan haber alamıyoruz. O gece bir araç da köyümüzden çıkıp Feraşin taraflarına gitmişti. Babam yaşıyor mu öldü mü, hiçbir haber alamıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istediklerini belirten Siti Duman, "Babamızın bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA