Son dakika haberleri... Hakkari'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Çukurca ilçesi Kavaklı köyü ile Yüksekova ilçesi Yoncalık mezrası kırsalında düzenlenen operasyonlarda 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği, 5 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 750 biksi fişeği, 450 uçaksavar mühimmatı, 12 el yapımı patlayıcı düzeneği, tuzaklanmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 elektrikli fünye, 4'lü pil bloğu, uzaktan komuta kiti, termal şemsiye, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği namlusu, 2 lav silahı, 7 el bombası, 2 havan mühimmatı, 3 roketatar mühimmatı, G-1 piyade tüfeği, 8 C-4 patlayıcı, kablo, panço ve 2 sırt çantası ele geçirildi.

Çukurca ilçesi Kavaklı köyünde ele geçirilen 3 AT-4 tanksavar silahı üzerinden parmak izi çıkanlar ile işbirlikçileri olan Ş.K, F.K, S.E, İ.O, 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

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