Trafik kazasında hayatını kaybeden Sezgin Erbaş defnedildi
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Trafik kazasında hayatını kaybeden Sezgin Erbaş defnedildi

28.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:14

Hakkari'de yolcu minibüsünün tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Sezgin Erbaş dualar eşliğine toprağa verildi.

Hakkari'de yolcu minibüsünün tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Sezgin Erbaş dualar eşliğine toprağa verildi.

Şemdinli ilçesinden vatani görevini yapmak üzere yola çıkan ve kazada hayatını kaybeden Erbaş için İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi.

Törenin ardından aynı alanda cenaze namazı kılınan Erbaş için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Erbaş'ın cenazesi, ilçeye bağlı Altınsu köyünde gözyaşı ve dualar eşliğinde defnedildi.

Kaymakam Yakup Güven, Erbaş'ın babasına Türk bayrağı verdi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Sezgin Erbaş defnedildi
Trafik kazasında hayatını kaybeden Sezgin Erbaş defnedildi
Trafik kazasında hayatını kaybeden Sezgin Erbaş defnedildi
Trafik kazasında hayatını kaybeden Sezgin Erbaş defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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