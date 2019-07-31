Hakkari'de örtü yangını üzüm bağına zarar verdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde çıkan yangında 5 dönümlük üzüm bağı zarar gördü.

İlçeye 40 kilometre mesafedeki beldeye bağlı Merkez Mahallesi'nde Akif Kaya'ya ait 5 dönümlük üzüm bağında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Tutuşan otlar, 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 7. Hudut Alayı 1. Hudut Tabur Komutanlığına ait sulama aracının, yaklaşık iki saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarına belediye personeli ve vatandaşlar da destek verdi.

Yangında, üzüm bağı zarar gördü.

Kaynak: AA