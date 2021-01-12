Hakkari'de iki kardeş hurda malzemelerle akülü araba yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hakkari'de iki kardeş hurda malzemelerle akülü araba yaptı

12.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:32
Hakkari'de iki kardeş hurda malzemelerle akülü araba yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Musa ve Yusuf Yılmaz kardeşler, hurda malzemelerden yaptıkları elektrikle şarj edilebilen akülü araçlarıyla işlerine gidip geliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Musa ve Yusuf Yılmaz kardeşler, hurda malzemelerden yaptıkları elektrikle şarj edilebilen akülü araçlarıyla işlerine gidip geliyor.

İlçede kendilerine ait demir doğrama atölyesinde çalışan iki kardeş, almak istedikleri araçların fiyatının yükselmesi nedeniyle hurda malzemelerden kendilerine araç yapmaya karar verdi.

Bunun üzerine, hurda demir, tahta, el arabası tekerleği, direksiyon, şanzıman, gaz pedalı ve araç kontağını bir araya getiren kardeşler, 20 günlük çalışmayla elektrikle şarj edilen akülü araba yapmayı başardı.

Kardeşler, saatteki hızı 35 kilometreyi bulan araçlarıyla test sürüşü yaptı.

Yusuf Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, akıllarında araba yapma konusunda oluşan fikir üzerine çalışma başlattıklarını belirtti.

Araba hayallerini bir şekilde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Telefonlardan araştırma yaptık. Örnekleri görünce bizde yapabiliriz diye düşündük. Elektrikle şarj edilebilen akülü ve doğa dostu bir araç. Çevre kirliliği yaratmıyor. Mazot ve benzin derdimiz de olmuyor. Saatte 35 kilometre hızla gidiyor. 8 saatte şarj ediliyor. İlerde daha güzel şeyler de yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Musa Yılmaz ise arabayı yapmak için değişik parçalardan faydalandıklarını ifade ederek, "El arabası tekerleği, tahta ve bazı parçaları çöpe atmayarak değerlendirdik. Direksiyon, kontak, şanzıman, gaz, plastik ve demir parçalar kullandık. Fiyatları pahalı olduğu için araba alamadık. Bizde kendi imkanlarımızla bunu yaptık. İşe bu arabayla geliyoruz. Yakıt derdimiz yok. Ulaşıma para vermiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Eser Yenenler Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Ömer Bayram İrfan Can Kahveci Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkari'de iki kardeş hurda malzemelerle akülü araba yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 13:55:45. #1.15#
title