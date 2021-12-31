Hakkari'de İHA destekli operasyon; 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de İHA destekli operasyon; 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de İHA destekli operasyon; 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen jandarma operasyonunda, 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen jandarma operasyonunda, 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Güvenli ve Yılmaz köyü kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, bölgeye İHA destekli operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 103 kilo 500 gram eroin, 10 kilo 500 gram metamfetamin ile 3 at ele geçirildi. 1 şüpheli de gözaltına alınırken, ekiplerin bölgedeki operasyonları sürüyor.


İstanbul'da 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title