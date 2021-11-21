Hakkari'de hafızlık eğitimini tamamlayan 42 hafız icazet aldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çeşitli Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 42 hafız için icazet töreni düzenlendi.

Ulu Cami'deki törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Bitlis Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Yiğit, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Karaman Müftüsü Faruk Gürbüz, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, belediye başkanları, din görevlileri ve STK temsilcileri katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan 42 hafıza belgeleri verildi.

Vali Akbıyık, Kışla ve beraberindekiler daha sonra hayırsever vatandaşlar tarafından Merzan Mahallesi'nde yaptırılan Lale Hatun Camisi ile Erkek Kur'an Kursu ile Biçer Mahallesi'nde yaptırılan Hatice Ömer Utlu Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılış programına katıldı.

Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, geleceğin emanet edileceği gençlerle Hakkari'nin daha da güzelleşeceğini söyledi.

Gençlerin, Hakkari'nin daha yaşanabilir bir il olması için büyük hizmetlere imza atacağını belirten Akbıyık, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla'ya, İl Müftülüğüne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kışla ise açılışını gerçekleştirdikleri Kur'an kurslarının ve caminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Geleceğin en büyük servetinin gençler olduğunu vurgulayan Kışla, şunları kaydetti:

"Gençlik bizim her şeyimiz. Rabbim vatanına ve milletine faydalı, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, Kur'an ahlakı ile ahlaklanmış gençleri yetiştirmeyi bizlere nasip etsin. Böyle güzel yapıları yapanların sevap defterleri kapanmıyor. Okuyanı ve okutanı sevap kazanıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

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