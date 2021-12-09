Hakkari'de araziye gizlenen 295 kilo uyuşturucu bulundu

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, araziye gizlenen 270 kilo eroin ile 25 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüksekova ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, araziye gizlenen 270 kilo eroin ve 25 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri

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