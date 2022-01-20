Hakkari'de arazide 97 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Hakkari'de arazide 97 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de arazide 97 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, jandarma ekiplerinin operasyonunda, araziye gizlenen 42 kilo eroin ile 55 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

HAKKARİ'de, jandarma ekiplerinin operasyonunda, araziye gizlenen 42 kilo eroin ile 55 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüksekova ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, araziye gizlenen 42 kilo eroin ile 55 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri

Metamfetamin, Jandarma, Eroin, Güncel, Haber

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