Hakkari'de 70 okula "Okulum Temiz Belgesi" verildi

Hakkari'de 70 okula daha "Okulum Temiz Belgesi" verildi.

Hakkari'de 70 okula daha "Okulum Temiz Belgesi" verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaptığı açıklamada, "Okulum Temiz Belgesi" verilen okul sayısının 170'e çıktığını söyledi.

Çocukların güvenli, temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim görmeleri için yapılan uygulamanın önemli olduğunu belirten Gür, "Ne mutlu bizlere ki ilimiz, bakanlığımızın açıkladığı verilere göre ülkemiz geneli ilk 16'ya girerek yüksek bir başarı yakalamıştır. Merkez ve 4 ilçemizde denetimleri tamamlanan ve 'Okulum Temiz Belgesi' almaya hak kazanan okullarımıza belgelerini, pandemi koşulları da dikkate alınarak, toplu olarak değil bölgesel ve seyreltilmiş planlama şeklinde vermeye devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş