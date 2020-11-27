Hakkari'de 70 okula "Okulum Temiz Belgesi" verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Hakkari'de 70 okula "Okulum Temiz Belgesi" verildi

27.11.2020 21:27 | Son Güncelleme: 27.11.2020 21:30
Hakkari'de 70 okula

Hakkari'de 70 okula daha "Okulum Temiz Belgesi" verildi.

Hakkari'de 70 okula daha "Okulum Temiz Belgesi" verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaptığı açıklamada, "Okulum Temiz Belgesi" verilen okul sayısının 170'e çıktığını söyledi.

Çocukların güvenli, temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim görmeleri için yapılan uygulamanın önemli olduğunu belirten Gür, "Ne mutlu bizlere ki ilimiz, bakanlığımızın açıkladığı verilere göre ülkemiz geneli ilk 16'ya girerek yüksek bir başarı yakalamıştır. Merkez ve 4 ilçemizde denetimleri tamamlanan ve 'Okulum Temiz Belgesi' almaya hak kazanan okullarımıza belgelerini, pandemi koşulları da dikkate alınarak, toplu olarak değil bölgesel ve seyreltilmiş planlama şeklinde vermeye devam ediyoruz." dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

İlgili Haberler

İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, okullara belgelerini verdi
İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, okullara belgelerini verdi
Ağrı'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi
Ağrı'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi
Malazgirt Belediye Başkanı Altın'a 'Çiftçi Dostu Şeref Belgesi' verildi
Malazgirt Belediye Başkanı Altın'a "Çiftçi Dostu Şeref Belgesi" verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Bülent Arınç Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Bülent Ersoy Ariana Grande Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkari'de 70 okula "Okulum Temiz Belgesi" verildi - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 21:32:47. #1.15#
title