Hakkari'de "4. Kar Festivali" başladı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kış ve doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla düzenlen "4. Kar Festivali" Merga Bütan Kayak Merkezi'nde başladı.

Valilik, Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festivalde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentten ve diğer illerden gelen katılımcılara teşekkür etti.

Koronavirüsten dolayı iki yıldır festival yapamadıklarını ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Bugün festivalin birinci günü. Maalesef hava şartları biraz olumsuz ama yarın hava açık olacak ve inşallah tüm etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Hakkari'de hakikaten hayat var. Hakkari değişiyor, dönüşüyor, cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını alıyor. Altyapıdan ve üstyapıdan, belediye hizmetlerinde ve birçok alanda yatırımlar yapılıyor. Pist uzunluğunu 6 bin metreye çıkardık, oteli bitirdik. Burada 40 bin çocuğa ücretsiz kayak öğrettik. Kayak milli takımımızın yarısı Yüksekovalı sporcularımızdan oluşuyor."

"Hakkari artık sanatla, sporla, eğitimle, sağlıkla anılıyor"

Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Akbıyık, "Yine 10 bin gencimize yüzme öğrettik. Hakkari her alanda büyük bir dönüşüm içerisinde. Artık Hakkari festivaller şehri oldu. Kar festivali, Çukurca Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali... Cilo Sat Dağları'nda, 3 bin 400 rakımda festival yaptık. Hakkari artık terörle, şiddetle, göz yaşıyla anılmıyor. Sanatla, sporla, eğitimle, sağlıkla anılıyor." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da kentte gördükleri ilgiden dolayı kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

" 'İstanbul'da ne varsa, İzmir'de ne varsa, Hakkari'de olsun' diyen, 'Hakkari'nin, bölgenin dağlarının terörle değil, coşkuyla, gençlerle, çocuklarla, onların cıvıltılarıyla yankılansın' isteyen Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. İnşallah terörün artık son bulmasıyla bu dağlarda çocuk cıvıltıları ile gençlerin coşkusunun artmasıyla, bu çok önemli tesislerin, onları dolduran sizlerin varlığıyla inşallah dördüncüsü düzenlenen kar festivalimizin gelenekselleşmesiyle çok daha önemli organizasyonlar burada yapılacak."

-Türküler eşliğinde halay

Çeşitli stantların kurulduğu, jandarma ile polisin iglo evler yaptığı festivalde, folklor gösterileri yapıldı, şarkılar, türküler söylendi.

Katılımcıların yoğun sis ve kara rağmen halay çektiği, kayak yaparak keyifli zaman geçirdiği festivalde, sanatçı Aydın Aydın da konser verdi.

Festivale, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti Mardin Milletvekilli Şeyhmus Dinçel, Van Milletvekili İrfan Kartal, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, vali yardımcıları, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vali Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.