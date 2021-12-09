HAKİMDEN KIZ ARKADAŞINI YARALAYAN SANIĞA: İÇERİDE, TOPLUM ÜZERİNDE NASIL BİR ETKİYE SAHİP OLDUĞUNU DÜŞÜN

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - -18 yıl hapis cezası

-Hakim: Sen bir kişinin istediğiyle arkadaşlık yapma hakkına, gece dışarı çıkma hakkına da zarar vermiş oluyorsun

Haber : Özden ATİK/ İSTANBUL, - GAZİOSMANPAŞA'da eski sevgilisi Buse Güler'i silahla 4 el ateş ederek yaraladığı iddiasıyla sanık Cemal Albayrak'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanık Albayrak hakkında 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Başkanı Utku Ercan, "Sen bir kişinin istediğiyle arkadaşlık yapma hakkına, gece dışarı çıkma hakkına da zarar vermiş oluyorsun. Bunların içerde bulunduğun süre boyunca toplum üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu düşün ve pişmanlığını gözden geçir" dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cemal Albayrak getirilirken, şikayetçi Buse Güler ile annesi Arzu Güler katıldı. Sanık Cemal Albayrak, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Albayrak'ın avukatları ise, savcının "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönündeki mütalaasına katılmadıklarını, suçun kasten yaralama olduğunu belirterek tahliyesini talep ettiler. Buse Güler'in avukatı ise sanığın mütalaa kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

"BİR KİŞİNİN İSTEDİĞİYLE ARKADAŞLIK YAPMA HAKKINA ZARAR VERİYORSUN"

Mahkeme heyeti, sanık Cemal Albayrak'ı "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararı açıklamasının ardından Mahkeme Başkanı "Utku Ercan "Bu tip suçlar belli bir kişiye yönelik değerlendirilmemeli. Sen bir kişinin istediğiyle arkadaşlık yapma hakkına, gece dışarı çıkma hakkına da zarar vermiş oluyorsun. Bunların içerde bulunduğun süre boyunca toplum üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu düşün ve pişmanlığını gözden geçir" dedi.

BUSE GÜLER'İN AVUKATI: "UMARIM BU KARAR İBRET OLUR"

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Cemal Albayrak'ın 21 Mart 2020 tarihinde hastane önünde eski sevgilisini silahla vurduğu anlatıldı. Gaziosmanpaşa'da gerçekleşen silahlı saldırı olayında sanık ile müştekinin 5 yıllık bir ilişki yaşadıktan sonra ayrıldıkları, sanığın Buse Güler'i farklı sosyal medya hesaplarından tehdit ettiği kaydedildi. İddianamede sanık Albayrak'ın barışmak istediği, bunu kabul etmeyince de 2 el ateş ederek Güler'i yaraladığı belirtildi. İddianamede sanık Cemal Albayrak'ın "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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