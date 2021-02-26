Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Hastanede tedavi gören ve durumu kritik olan arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan için acil yardım talebinde bulunuldu. Taşıyan'ın Instagram hesabından yapılan açıklamada, şarkıcının acil karaciğer ve böbrek nakline ihtiyacı olduğu duyuruldu.

Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Hakan Taşıyan'dan üzücü haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve yaklaşık 4 aydır tedavi gören Taşıyan'ın son durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Taşıyan'ın, acil olarak böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği duyuruldu. Böbrek nakli için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilirken, karaciğer için herhangi bir donör bulunamadığı ifade edildi.

47 yaşındaki Taşıyan'ın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, şarkıcının sevenlerinden dua ve yardım beklediği belirtilirken, "Hakan taşıyan sevenlerine önemli duyuru. Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından(aile bireylerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır." denildi.

"KARACİĞER ACİL OLARAK BULUNMALI"

Yardım çağrısının devamında, "Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır. Hakan Taşıyan sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah'ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar "doktor" olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle" ifadeleri kullanıldı.

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Hakan Taşıyan, çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğün şarkıcılığı yapmıştır. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı.

İlk kasedini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre çerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.

Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır.

2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi. Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır.

Kaynak: Hürriyet