Hakan Taşıyan, 24 Haziran'da Muharrem İnce'yi Destekleyecek

Hakan Taşıyan, 24 Haziran'da Muharrem İnce'yi Destekleyecek

Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Hakan Taşıyan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Muharrem İnce'yi destekleyeceğini duyurdu.

Türkiye 24 Haziran seçimlerine kilitlenmişken sanat camiasından bazı isimler de kimi destekleyeceklerini belli etmeye başladı.

HAKAN TAŞIYAN "MUHARREM İNCE" DEDİ

'Güz Gülleri' şarkısı ile bir döneme damga vuran, ancak uzun süredir ortalarda görünmeyen Hakan Taşıyan sosyal medya hesabından CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi destekleyeceğini duyurdu.

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Taşıyan, Twitter hesabından, "Uzun İNCE bir yoldayım gidiyorum gündüz gece Aşık Veysel'i saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini paylaştı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hakan Taşıyan en son böyle görüntülenmişti. Taşıyan'ın bu hali hayranlarını üzmüştü.

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