Hakan Taşıyan, 24 Haziran'da Muharrem İnce'yi Destekleyecek
Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Hakan Taşıyan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Muharrem İnce'yi destekleyeceğini duyurdu.
Türkiye 24 Haziran seçimlerine kilitlenmişken sanat camiasından bazı isimler de kimi destekleyeceklerini belli etmeye başladı.
HAKAN TAŞIYAN "MUHARREM İNCE" DEDİ
'Güz Gülleri' şarkısı ile bir döneme damga vuran, ancak uzun süredir ortalarda görünmeyen Hakan Taşıyan sosyal medya hesabından CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi destekleyeceğini duyurdu.
EFSANE TÜRKÜNÜN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI
Taşıyan, Twitter hesabından, "Uzun İNCE bir yoldayım gidiyorum gündüz gece Aşık Veysel'i saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini paylaştı.
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hakan Taşıyan en son böyle görüntülenmişti. Taşıyan'ın bu hali hayranlarını üzmüştü.
YORUMLAR (52)
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İNSANLARI TİPLERİYLE AYIRT ETMEMEK LAZIM ARKADAŞLAR ALLAH BÜTÜN KULLARINI ÖZEL YARATIR UNUTMADAN HERKEZ İSTEDİĞNE OYUNU VEREBİLİR. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu tip ile reise vermesin keş hakanCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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bol rüyalar şarapcıCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Bu adamın oyuyla benim oyum bir mi tutulacak.Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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ALLAHINA KURBAN ANKARALI HEMŞEHRİM '' HAKAN TAŞIYAN, Haşlamacılar gidecek İNCEDEN. .Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır