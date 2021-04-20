Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü

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Geçtiğimiz şubat ayında aşk yaşamaya başladıkları öne sürülen Hakan Sabancı ile Aygün Aydın cephesinde flaş gelişmeler olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün aralarındaki özel mesajları ifşa eden Aydın, şimdi de sosyal medyada paylaştığı videoda Sabancı için "Kızlara yürüdüğü için hesap sormaya gittim ama beni yatağa atabileceğini düşündü" dedi.

Rol aldığı dizi ve yarışmalarla adını duyuran Aygün Aydın, 2 ay önce Sabancı ailesinin genç varisi Hakan Sabancı ile görüşmeye başladı. İlişkisi kötü biten Aygün, geçtiğimiz günlerde Sabancı ile olan mesajlarını ve onun beğendiği kızları ifşa etti.

"BENİ MERVE BOLUĞUR GİBİ DELİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTINIZ"

Konuşmaları ifşa ederek gündeme bomba gibi düşen Aygün, bu sefer de bir video yayınlayarak yaşadıklarını anlattı. Tüm özel anları anlatan Aygün, Sabancı'nın evine gittiği bir günden de bahsetti. İşte Aygün Aydın'ın çarpıcı açıklamaları:

"Sizin benimle derdiniz ne? 3 gündür olayları çarpıtmaya, beni linçlemeye doymadınız. İyi ki Hakan'la konuştum. Ne kadar çok kişinin yarasına dokunmuşum. Beni Merve Boluğur gibi deli göstermeye çalıştılar. Hakan'la ilk görüşmeye başladığımdan herkesten çok saklamaya çalıştım bu durumu. Aramızda başka bir muhabbet vardı. Hakan hakkında konuşmadığım için şizofren olduğumu söylediler, sustum.

"ARAMIZ AÇIKKEN ÇIPLAK KADINLARI BEĞENDİ"

"Geçen cuma günü aramız açıkken, çıplak kadınları beğendiğini ve çıplak kadınlardan mesaj geldiğini gördüm, sinirlendim. Hangimiz sinirlenmeyiz ki erkek arkadaşı böyle bir şey yaptığında. Ki ben Hakan'ın ismini vermeden bu paylaşımı yaptım. Ben de kızları paylaştım, bu kızların bu tarz paylaşım yapması hiç hoşuma gitmedi. Bu paylaşımı gören bir hesap, benim görselimi alıp paylaşarak 'Hakan'la olmayan ilişkisinin kıskançlığını yapıyor. Ruh hastası, şizofren' demeye başladı ve oradan yayıldı bu durum ve çok fazla linç edildim. Bikini giyilmesine laf etmiyorum ama bir kadının iç çamaşırlı fotoğraflarını çekip erkeklere atmasını hoş bulmuyorum. İç çamaşırın içinde kalsın. Amacın ne senin!"

"TÜRKİYE'DEKİ KADINLARIN %90'I BU ADAMI İSTİYOR"

"Bunlar böyle benim üzerime gelmeye devam ettiler. Bana şizofren dediler. Ben de en iyisi dedim ki, bunlara ilişkimi göstermek. Bu konuşmaların küçücük bir kısmını atayım. Attım, daha da çıldırdılar. Tabii onları da anlıyorum. Türkiye'deki kadınların %90'ı bu adamı istiyor ve belki bir gün onunla ilişkileri olur diye hayal kuruyorlar. Kimse de hayallerini yıkan birini sevmez."

"BENİ YATAĞA ATABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ"

Ben Hakan'la ilk tanıştığımda yüzüne bakmadım. Hakan'ın Sabancı olduğunu bilmiyordum. Hakan'ın kim olduğunu çok sonra öğrendim. Hakan o dönem ilişkimin bozulması için saçma sapan konuşmalar yapmıştı ve ben bunun hesabını sormaya onun yanına gittim. Tabii Hakan'cım zamanında birçok kıza yürüdüğü için o gece de beni yatağa atabileceğini falan düşündü. Ve ben bunun önüne geçebilmek için beklediğin olmayacak demek için öyle konuştum."