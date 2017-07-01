Hakan Kalkavan'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kalkavan'ın annesi Meziyet Kalkavan'ın cenazesi toprağa verildi.
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kalkavan'ın annesi Meziyet Kalkavan'ın cenazesi toprağa verildi.
Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazında Beşiktaş Kulübünü, asbaşkan Umut Güner ile yönetim kurulu üyeleri Hakan Özköse, Hüseyin Kumuşoğlu ve Hüseyin Mican temsil etti.
Cenaze törenine UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Beşiktaş Futbol Takımı antrenörlerinden Mehmet Kulaksız ile spor camiasından birçok isim katıldı.
Başkan Fikret Orman yurt dışında olduğu için iki kızı cenaze törenine gelerek, Hakan Kalkavan'a başsağlığı diledi.
Meziyet Kalkavan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.