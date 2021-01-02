Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

02.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:03
Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu'nun dedesi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı haberi Instagram hesabından duyuran Hatipoğlu, "O beni evlat gibi sevdi ben onu babam gibi. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Acun llıcalı'nın yarışmalarında adını duyuran ve sonrasında TV8'de sunuculuk yapmaya başlayan Hakan Hatipoğlu'nun 93 yaşındaki dedesi hayatını kaybetti.

"ANİ BİR ŞEKİLDE COVID-19'A YENİK DÜŞTÜ"

Yaşadığı büyük üzüntüyü Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Hatipoğlu, "93 yaşındaki canım dedem, pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19'a yenik düştü. Bende emeği çoktur. Dede torun olmanın ötesinde farklı bir ilişkimiz vardı. Sevginin her şeyi çözebileceğini ben ondan öğrendim. O beni evlat gibi sevdi ben onu babam gibi. Belki de o yüzden Lila'ya hep senin bana baktığın gözlerle bakıyorum dedem benim. Seni çok seviyorum. Çok özleyeceğiz seni. Mekanın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm" dedi.

TAZİYE YORUMLARI YAĞDI

Ünlü ismin paylaşımına Hasan Yalnızoğlu, Uğurkan Erez, Berkan Karabulut, Yiğit Dikmen, Gurur Aydoğan ve Ersin Düzen gibi tanınmış kişilerden baş sağlığı yorumları yağdı.

Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Yorumları (2)
YARCAN: Allah rahmet eylesin ama yaş 93 ve manşet haber. . . ne fidanlar şehit oluyor hem hastanede hem cephede. . . bu ihtiyar yaşamış yaşayacağını neyin yasından bahsediyorsunuz dünyaya kazıkmı çakacaktı.
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ÜNLÜ MÜ: Bu adamın paylaşımına ünlülerden yorum yağmışmış .yemin ederim hicbirini tanımıyorum. 2 gevevezelik eden ünlü oluyo memlekette. Pabucumun ünlüleri.
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