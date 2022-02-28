Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hakan Hatipoğlu merak konusu oldu. İşte Hakan Hatipoğlu hakkında merak edilen Hakan Hatipoğlu kimdir, Hakan Hatipoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Kasım 1979

42 yaşında

Nereli: Çanakkale

Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur.

Hatipoğlu, millî bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Millî Takımı'nda yer almıştır.

Haberler.com - Gündem