Hakan Candan kimdir? Bahar Candan'ın babası Hakan Candan kimdir, kaç yaşında?
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Hakan Candan kimdir? Bahar Candan'ın babası Hakan Candan kimdir, kaç yaşında?

23.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:18
Hakan Candan kimdir? Bahar Candan'ın babası Hakan Candan kimdir, kaç yaşında?

İşte Benim Stilim'deki konuşma tarzı, mimikleri ve ağlamalarıyla sık sık gündem olan Hakan Candan kimdir? Bahar Candan'ın babası Hakan Candan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Candan hayatı ve biyografisi nedir?

İşte Benim Stilim'deki konuşma tarzı, mimikleri ve ağlamalarıyla sık sık gündem olan Hakan Candan kimdir? Bahar Candan'ın babası Hakan Candan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Candan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

HAKAN CANDAN KİMDİR?

Katıldığı yarışma programlarıyla tanınan Bahar Candan, Doya Doya Moda programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Hukuk okuduğu bilinen Bahar Candan, zaman zaman ailesiyle ilgili de bilgiler vermektedir.

Bahar Candan'ın babasının Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan olduğu ortaya çıkmıştı. Doç. Dr. Hakan Candan, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, kentleşme üzerine dersler veriyor. Karamanlı olan Hakan Candan, aynı zamanda yerel gazetede köşe yazıyor. Üç kız çocuğu babası olan Hakan Candan'ın eşinin de akademisyen olduğu öğrenilmişti.

Hakan Candan kimdir? Bahar Candan'ın babası Hakan Candan kimdir, kaç yaşında?

"Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" adlı iki şarkısı vardır. İşte Benim Stilim'deki konuşma tarzı, mimikleri ve ağlamalarıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü olmuştur.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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