Hakan Çalhanoğlu Yıldızlaştı, Milan Coştu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 1. hafta maçında Milan, deplasmanda Austria Wien'i 5-1 mağlup etti. İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının ilk golünü atarken yaptığı iki asistle de gecenin yıldızı oldu. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Austria Wien, Ernst Happel Stadyumu'nda Milan ile karşılaştı. İtalyan ekibi karşılaşmaya etkili başlarken milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 7. dakikada fileleri havalandırarak Milan'ı 1-0 öne geçirdi. 10. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Ande Silva farkı 2'ye çıkardı. 20. dakikada maçın yıldızı Çalhanoğlu'nun gol pasında Silva kendisinin ikinci takımını üçüncü golünü kaydetti. (0-3) İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip 47. dakikada Borkovic'le skoru 3-1'e getirdi. Ancak 56. dakikada Ande Silva ve 63. dakikada Suso'nun golleriyle Milan sahadan 5-1 galip ayrıldı.



(İHA)