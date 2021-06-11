Hakan Çalhanoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkiisi ne, bonservis değeri ne kadar? Hakan Çalhanoğlu evli mi?

Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Hakan Çalhanoğlu ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?

EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Hakan Çalhanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Hakan Çalhanoğlu evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Şubat 1994

Kaç yaşında: 27yaşında

Nereli: Mannheim, Almanya

Boy: 1,78 m

Bonservis: 35 m Euro

Mannheim doğumlu Çalhanoğlu, ilk olarak Waldhof Mannheim altyapısına başladı. 2009 yılında Karlsruher'in altyapısına transfer olup U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezon U-19'da da oynamaya başladı.

Çalhanoğlu, Türkiye millî futbol takımını seçmiştir. Haziran 2010'daki Viktor Bannikov turnuvası ile Türkiye U-16 takımında forma giymeye başlamıştır. U-17 takımı ve U-19 takımı ile Avrupa Şampiyonası elemelerine katıldı.

Aralık 2012'de U-20 forması giymeye başladı. Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Grup maçlarının hepsinde sahaya ilk 11'de çıkarken 1 gol kaydetti. 2. Tur elemelerinde Fransa karşısında da forma giydi ancak rakiplerine elenip turnuvaya veda ettiler.

13 Ağustos 2013'te U-21 Avrupa Şampiyonası elemeleri için Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımında ilk kez forma giydikten sonra 31 Ağustos 2013 Cumartesi günü, Türkiye millî futbol takımı aday kadrosuna çağrılmıştır. Almanların da baskı yapmasına rağmen Türk millî takımını seçmiştir Türk millî takımında oynamanın kendisi için gurur verici olduğunu söylemiştir.

Çalhanoğlu, 31 Mart 2015 tarihinde hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu gol Türkiye formasıyla A takımlar seviyesinde attığı ilk gol oldu. Hakan Çalhanoğlu Bulgaristan ile oynanan hazırlık maçında bir tanesi frikikten olmak üzere iki gol atmıştır. Daha sonra Çek Cumhuriyeti ile oynanan 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bir gol atmış bu da a millî takım seviyesinde resmi maçlarda attığı ilk gol olmuştur. Türkiye'nin Hırvatistan ile oynadığı Dünya Kupası Eleme maçında frikikten gol atarak takımına 1 puan kazandırdı. Dünya Kupası Elemeleri 2. maçında penaltıdan 1 gol ve bir tane de asist yaptı. Hakan Çalhanoğlu a millî takım formasıyla çıktığı 55 maçta 13 gol atmıştır.