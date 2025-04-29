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Hakan Bilal Kutlualp istifa mı etti, neden?

Hakan Bilal Kutlualp istifa mı etti, neden?
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"Hakan Bilal Kutlualp istifa mı etti, neden?" sorusu, Fenerbahçe camiası ve spor kamuoyu tarafından merakla araştırılıyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda başkan adaylığını açıklayan Kutlualp, önemli bir görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, TFF Dış İlişkiler Kurulu üyeliğinden ettiğini açıkladı. Birçok kişi, Hakan Bilal Kutlualp'in neden istifa ettiğini merak ediyor.

HAKAN BİLAL KUTLUALP İSTİFA MI ETTİ?

Kulübün erken seçime gitmeme gibi bir durumu olmasa da Kutlualp'ten flaş bir hamle geldi. Kutlualp, TFF Dış İlişkiler Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

HAKAN BİLAL KUTLUALP NEDEN İSTİFA ETTİ?

Yapılan açıklamada, 'Fenerbahçe SK Başkan adaylığı sürecimi başlatmamdan dolayı TFF Dış İlişkiler Kurulu üyeliğinden istifa etmekteyim' ifadeleri yer aldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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