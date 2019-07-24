Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul'a indi

Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul'a indi

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye geldi.

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye geldi.

Kaynak: AA
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