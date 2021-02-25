Hakan Altun 'Telefonun başında çaresiz bekliyorum' şarkı sözleri! Bir Telefon şarkı sözleri nelerdir?

Hakan Altun'un imza şarkısı 'Bir Telefon' şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki "Telefonun başında çaresiz bekliyorum" şeklinde başlayan şarkının sözleri nelerdir? Hakan Altun'un en beğenilen şarkısı Telefonun başında çaresiz bekliyorum, Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum şarkı sözleri haberimizde...

Hakan Altun'un söylediği Bir Telefon şarkısının sözleri nelerdir? Telefonun başında çaresiz bekliyorum, Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum sözleri haberimizde.

TELEFONUN BAŞINDA ÇARESİZ BEKLİYORUM ŞARKI SÖZLERİ

Telefonun başında çaresiz bekliyorum

Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum

Telefonun başında çaresiz bekliyorum

Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum

Yüreğim diyor ki boşuna bekleme

Aramaz gururundan

Seni çok sevse de

Her şeye sahip olabilirsin ama

Aşkımız servettir bilmelisin

Hâlâ beni seviyorsun

Bunu sen de biliyorsun

Niye beni aramıyorsun?

Ben seni bir anlık degil

Bir ömür boyu ararım

Gururum umrumda değil

Hâlâ beni seviyorsun

Bunu sen de biliyorsun

Niye beni aramıyorsun?

Ben seni bir anlık değil

Bir ömür boyu ararım

Gururum umrumda değil

Telefonun başında çaresiz bekliyorum

Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum

Yüreğim diyor ki boşuna bekleme

Aramaz gururundan

Seni çok sevse de

Her şeye sahip olabilirsin ama

Aşkımız servettir bilmelisin

Hâlâ beni seviyorsun

Bunu sen de biliyorsun

Niye beni aramıyorsun?

Ben seni bir anlık degil

Bir ömür boyu ararım

Gururum umrumda değil

Hâlâ beni seviyorsun

Bunu sen de biliyorsun

Niye beni aramıyorsun?

Ben seni bir anlık degil

Bir ömür boyu ararım

Gururum umrumda değil

Hâlâ beni seviyorsun

Bunu sen de biliyorsun

Niye beni aramıyorsun, niye?

Ben seni bir anlık degil

Bir ömür boyu ararım

Gururum umrumda değil