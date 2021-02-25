Hakan Altun 'Telefonun başında çaresiz bekliyorum' şarkı sözleri! Bir Telefon şarkı sözleri nelerdir?
Hakan Altun'un imza şarkısı 'Bir Telefon' şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki "Telefonun başında çaresiz bekliyorum" şeklinde başlayan şarkının sözleri nelerdir? Hakan Altun'un en beğenilen şarkısı Telefonun başında çaresiz bekliyorum, Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum şarkı sözleri haberimizde...
Hakan Altun'un söylediği Bir Telefon şarkısının sözleri nelerdir? Telefonun başında çaresiz bekliyorum, Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum sözleri haberimizde.
TELEFONUN BAŞINDA ÇARESİZ BEKLİYORUM ŞARKI SÖZLERİ
Telefonun başında çaresiz bekliyorum
Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum
Telefonun başında çaresiz bekliyorum
Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum
Yüreğim diyor ki boşuna bekleme
Aramaz gururundan
Seni çok sevse de
Her şeye sahip olabilirsin ama
Aşkımız servettir bilmelisin
Hâlâ beni seviyorsun
Bunu sen de biliyorsun
Niye beni aramıyorsun?
Ben seni bir anlık degil
Bir ömür boyu ararım
Gururum umrumda değil
Hâlâ beni seviyorsun
Bunu sen de biliyorsun
Niye beni aramıyorsun?
Ben seni bir anlık değil
Bir ömür boyu ararım
Gururum umrumda değil
Telefonun başında çaresiz bekliyorum
Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum
Yüreğim diyor ki boşuna bekleme
Aramaz gururundan
Seni çok sevse de
Her şeye sahip olabilirsin ama
Aşkımız servettir bilmelisin
Hâlâ beni seviyorsun
Bunu sen de biliyorsun
Niye beni aramıyorsun?
Ben seni bir anlık degil
Bir ömür boyu ararım
Gururum umrumda değil
Hâlâ beni seviyorsun
Bunu sen de biliyorsun
Niye beni aramıyorsun?
Ben seni bir anlık degil
Bir ömür boyu ararım
Gururum umrumda değil
Hâlâ beni seviyorsun
Bunu sen de biliyorsun
Niye beni aramıyorsun, niye?
Ben seni bir anlık degil
Bir ömür boyu ararım
Gururum umrumda değil