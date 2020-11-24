Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir?
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Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir?

24.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 24.11.2020 19:31
Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir?

İlk albümünü 1998 Aralık ayında çıkartan Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir?

Başarılı şarkıcı birçok eserle ile ödüller kazanmıştır. 2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirdi ve ameliyattan sonra 12 yıl beyin tümörü ile yaşadığı öğrenildi. Hakan Altun hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

HAKAN ALTUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hakan Altun13 Ağustos 1972, İstanbul doğumlu Türk şarkıcı. Meral Altun ve eski bir futbolcu olan Arap Hasan lakaplı Hasan Altun'un oğludur. İlk okulu bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına girdi.İTÜ Sosyal bilimler dalında Master yaptı. 1992-1996 yılları arasında Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda ud çaldı. 1998 askerliğini Ankara'da yaptı. Seda adında bir kız kardeşi var.

HAKAN ALTUN ŞARKILARI NELERDİR?

Hakan (1999)

Ağlamak Yok Yüreğim (2000)

Nefesimsin (2002)

Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003)

Hediye (2005)

Küstüm Aşklara (2006)

Aşk, Ayrılık ve Adam (2007)

Aklın Bende Kalmasın (2008)

Tercihimdir (2010)

Senden Sonrası (2012)

Dedemin İlahileri (2014)

Aşk Lütfen Gel (2015)

Konu: Aşk (2017)

Usta Çırak (Cengiz Kurtoğlu ile birlikte) (2018)

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