Hakan Altun ile sevgilisi Gonca Vuslateri evleniyor mu?
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Hakan Altun ile sevgilisi Gonca Vuslateri evleniyor mu?

30.12.2020 14:04 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:08
Hakan Altun ile sevgilisi Gonca Vuslateri evleniyor mu?

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, yalnızlığını oyuncu Gonca Vuslateri ile sonlandırdı.

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, yalnızlığını oyuncu Gonca Vuslateri ile sonlandırdı. Geçtiğimiz ay Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden Vuslateri, "Çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Çiftin evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi. Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi.

"Kimsenin evlendiği yok" diyen oyuncu, "Sakin olun arkadaşlar. Virüslere dikkat edin, maskenizi takın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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