Hakan Altun - Gidemezsin sözleri! 'Gidemezsin' şarkı sözleri nelerdir?
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Hakan Altun - Gidemezsin sözleri! 'Gidemezsin' şarkı sözleri nelerdir?

Hakan Altun - Gidemezsin sözleri! 'Gidemezsin' şarkı sözleri nelerdir?
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Hakan Altun'un şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Hakan Altun'un en beğenilen şarkılarından birisi Gidemezsin oldu. Peki, Gidemezsin şarkı sözleri nelerdir? Gidemezsin şarkısının sözleri nedir? Hakan Altun - Gidemezsin şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hakan Altun - Gidemezsin sözleriyle sizlerle...

HAKAN ALTUN - GİDEMEZSİN ŞARKI SÖZLERİ

Gülü dikensiz düşün, hangi biri ağlamaz

Her sevende aynıdır, et tırnaktan ayrılmaz

Benim için ilk değil, sen bana son nefessin

Tekderdimsin, hüznüm, sevincim

***

Sen bu aşkı öldürdün, gitmek istesen de

Ben senden vazgeçmedim, vazgeçemem

***

Gidemezsin bir adım uzağa

Bile bile düştük bu tuzağa

Ne aşkını, ne de beni bırakıp gidemezsin

ŞARKININ SÖZLERİ KİME AİT?

Şarkının söz ve müziği Hakan Altun'a aittir.

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Hakan Altun - Gidemezsin sözleri! 'Gidemezsin' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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