Hakan Altun - Gidemezsin sözleri! 'Gidemezsin' şarkı sözleri nelerdir?
Hakan Altun'un şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Hakan Altun'un en beğenilen şarkılarından birisi Gidemezsin oldu. Peki, Gidemezsin şarkı sözleri nelerdir? Gidemezsin şarkısının sözleri nedir? Hakan Altun - Gidemezsin şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Hakan Altun - Gidemezsin sözleriyle sizlerle...
HAKAN ALTUN - GİDEMEZSİN ŞARKI SÖZLERİ
Gülü dikensiz düşün, hangi biri ağlamaz
Her sevende aynıdır, et tırnaktan ayrılmaz
Benim için ilk değil, sen bana son nefessin
Tekderdimsin, hüznüm, sevincim
***
Sen bu aşkı öldürdün, gitmek istesen de
Ben senden vazgeçmedim, vazgeçemem
***
Gidemezsin bir adım uzağa
Bile bile düştük bu tuzağa
Ne aşkını, ne de beni bırakıp gidemezsin
ŞARKININ SÖZLERİ KİME AİT?
Şarkının söz ve müziği Hakan Altun'a aittir.