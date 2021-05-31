Hakan Altun - Gidemezsin sözleri! 'Gidemezsin' şarkı sözleri nelerdir?

Hakan Altun'un şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Hakan Altun'un en beğenilen şarkılarından birisi Gidemezsin oldu. Peki, Gidemezsin şarkı sözleri nelerdir? Gidemezsin şarkısının sözleri nedir? Hakan Altun - Gidemezsin şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hakan Altun - Gidemezsin sözleriyle sizlerle...

HAKAN ALTUN - GİDEMEZSİN ŞARKI SÖZLERİ

Gülü dikensiz düşün, hangi biri ağlamaz

Her sevende aynıdır, et tırnaktan ayrılmaz

Benim için ilk değil, sen bana son nefessin

Tekderdimsin, hüznüm, sevincim

***

Sen bu aşkı öldürdün, gitmek istesen de

Ben senden vazgeçmedim, vazgeçemem

***

Gidemezsin bir adım uzağa

Bile bile düştük bu tuzağa

Ne aşkını, ne de beni bırakıp gidemezsin

ŞARKININ SÖZLERİ KİME AİT?

Şarkının söz ve müziği Hakan Altun'a aittir.