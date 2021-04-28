Hakan Altun'dan yeni fotoğraf geldi! Sağlık durumu nasıl?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakan Altun'dan yeni fotoğraf geldi! Sağlık durumu nasıl?

Hakan Altun'dan yeni fotoğraf geldi! Sağlık durumu nasıl?
Hürriyet - Haberler | Magazin

"Şarkılar Bizi Söyler" programının çekimleri öncesi fenalaşan Hakan Altun apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

"Şarkılar Bizi Söyler" programının çekimleri öncesi fenalaşan Hakan Altun apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından damar tıkanıklığı rahatsızlığı olduğu öğrenilen Altun'dan güzel haber geldi. Son kontrollerin ardından ünlü sanatçı bugün taburcu oldu. Altun'un doktoru sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa 'Ve biraz tatsız başlayan bu hikaye mutlu sonlar biter' mesajını düştü.

2 AY DİNLENECEK

Geçirdiği rahatsızlık sonrası Hakan Altun, Bodrum'a gidip 2 ay dinlenecek. Bu sürede çalışmayacak.

2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU

Hakan Altun, 2007 yılında ameliyat olmuş beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümör alınmıştı. Ameliyatını yapan doktor "Beyin zarında gelişen bir tümör. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor" çıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Hürriyet

Zeynep'i beyzbol sopasıyla 18 saat boyunca, aralıklarla döven erkek arkadaşının 25 yıl hapsi istendi
Zeynep'i beyzbol sopasıyla 18 saat boyunca, aralıklarla döven erkek arkadaşının 25 yıl hapsi istendi
Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti
Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti
Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Altun Acun Ilıcalı Merve Dizdar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hakan Altun'dan yeni fotoğraf geldi! Sağlık durumu nasıl? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 17:30:15. #1.14#

title