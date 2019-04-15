Hak Sahibine Verilinceye Kadar Meydanlardayız"

Sudan'da muhalif gruplar, taleplerini yerine getirmesi için Askeri Geçiş Konseyi'ne baskı amacıyla Genelkurmay Karargahı önündeki gösterilerini 9. gününde de sürdü.

Askeri Geçiş Konseyi'nin taleplerini yerine getirmesi amacıyla Genelkurmay Karargahı önündeki gösterilerine devam eden ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a seslenen eylemciler, "Burhan, Burhan, Ey Burhan, sen de onlar gibi düşme aman." şeklinde sloganlar attı.

Protestocular ayrıca istihbarat teşkilatının lağvedilmesi, rejimin sembol isimlerinin yargılanması ve protestocuları öldürmekle tehdit eden milis güçlerin dağıtılması yönünde taleplerde bulundu.

Göstericiler, sivil, demokratik bir hükümet istediklerini, askeri yönetime asla rıza göstermeyeceklerini belirterek, talepleri tam olarak karşılanana dek geri adım atmayacaklarını dile getirdi.

Meydanın farklı noktalarında çeşitli siyasi görüşlere mensup gruplar bildiriler okudu, halka ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Askeri Geçiş Konseyinin muhalif gruplar lehine art arda çıkardığı kararnameler sonrası göstericilerin sayısında önceki günlere göre belirgin düşüş görülürken, bazı uluslararası haber ajansları ilk kez sahada gelişmeleri takip etti. Alanda, göstericiler ile asker arasındaki samimi diyaloglar dikkati çekti.

"Yeni Sudan'ı inşa edeceğiz inşallah"

AA muhabirine konuşan göstericilerden Mustafa Abdullah, öncelikli taleplerinin sivil hükümete geçişin sağlanması ile göstericileri öldüren ve darp edenlerin yargılanması olduğunu söyledi. Abdullah, "30 yıldır sözler işitiyoruz. Laf değil icraat istiyoruz artık." dedi.

Göstericilerden Muhammed Ali de "Taleplerimiz açık, hepsi meşru. Tüm muhalif siyasi gruplar da bu konuda hem fikir. Dolayısıyla askerin protestocuların taleplerini karşılamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bedi Salih ise "Halk, gösterilerin ilk gününde özgürlük, barış ve adalet istedi. Bunlar henüz gerçekleşmedi. Bu nedenle hala eylemleri sürdürüyoruz. Bozuk nizam ortadan kalkıp hak sahibine verilinceye kadar meydanlardayız. Yeni Sudan'ı inşa edeceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Amira Baannim, siyasetle alakası olmadığını ancak bir vatandaş olarak haklarını bildiğini dile getirerek, "Devrim henüz hedeflerine ulaşmadı ancak emin adımlarla ilerliyor. Genelkurmay karargahı önündeki ısrar ve azmimizle taleplerimizin gerçekleşeceğini umuyorum." diye konuştu.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, 2 yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu.

Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyinin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan altı kişi ve emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Konseyin şu ana kadar birçok talebini karşıladığı muhalif gruplar, Ömer el-Beşir döneminin tüm kurum ve sembol isimlerinin olmadığı yeni bir sisteme geçilene kadar göstericilere meydanlardan ayrılmayın çağrısında bulunuyor.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu, evvelki gün yaptığı açıklamada, Beşir'in başkent Hartum'da ev hapsinde olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA