Hak-İş Tokat İl Başkanı Demir'den asgari ücret açıklaması

TOKAT (AA) - Hak-İş Tokat İl Başkanı Resul Demir, asgari ücret değerlendirmesinde bulundu.

Demir, sendika binasında yaptığı açıklamada, 2022 için belirlenecek asgari ücret rakamının asgari ücretle çalışan bütün emekçileri memnun edecek bir rakam olmasını istediklerini söyledi.

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK başkanlarının bir araya gelerek ortak hareket etme kararı aldığını belirten Demir, "Toplumun büyük bir kesimini doğrudan ilgilendiren asgari ücretin beklentileri karşılayacak bir rakam olması için çalışıyoruz. Belirlenecek rakamının asgari ücretle çalışan bütün emekçileri memnun edecek bir rakam olmasını istiyoruz. Avrupa'da asgari ücret ile çalışan oranı yüzde 1 ila 2 iken Türkiye'de yüzde 42'dir, 6,5 milyon emekçiyi kapsıyor. Aileleri ile beraber yaklaşık 30 milyonun üzerinde bir kesimi doğrudan ilgilendiriyor." dedi.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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