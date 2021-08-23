HAK-İŞ' ten sel felaketine destek için Türk Kızılayı'na bağış
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HAK-İŞ' ten sel felaketine destek için Türk Kızılayı'na bağış

HAK-İŞ' ten sel felaketine destek için Türk Kızılayı'na bağış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İŞ Konfederasyonu Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketine destek amaçlı Türk Kızılayı'na 200 bin TL bağışta bulundu.

HAK-İŞ Konfederasyonu Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketine destek amaçlı Türk Kızılayı'na 200 bin TL bağışta bulundu.

Hak-İş Konfederasyonu Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlar için ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 200 bin TL tutarındaki bağışı Türk Kızılayı'na teslim etti. Türk Kızılayı Genel Merkezinde düzenlenen törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, afet ile mücadelenin tüm toplum tarafından yürütülmesi gerektiğine değinerek, "Son günlerde ülkemiz yangınlarla, sellerle ve 2000 yılının başından beri çeşitli afetlerle baş ediyor. Afet ile mücadele tüm toplum tarafından yürütülmesi gereken bir çaba. Biz de bu anlamda toplum temelli afet yönetim çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Bu çabalarımızda böyle kıymetli kurumlarımız ve halkımızın yanımızda olması bizim çalışmalarımızı güçlendiriyor. Anlamlı katkılarıyla gücümüze güç katılıyorlar. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu anlamlı desteklerini biz emanet olarak kabul edip ilgili yerlere ulaştırmak üzere gayret içinde olacağız" dedi.

"Hem ülkemizde hem dünyamızda nerede bir mazlum, nerede bir emekçi varsa onların bizden alacağı var"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Dr.Osman Yıldız ise, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak genel başkanımız Mahmut Aslan başkanlığında kendisinin ortaya koyduğu bir ilke var, hem ülkemizde hem dünyamızda nerede bir mazlum, nerede bir emekçi varsa onların bizden alacağı var şeklinde bir ilkemiz var. Bu hedef doğrultusunda gerek çalışanların gerek mağdur olanların peşinde gidip onlara katkıda bulunmak üzere kendimizi disipline eden, hedefler koyan bir anlayışımız söz konusu. Bunun için de çok ciddi olarak gayret sarf ediyoruz. Başta Kızılay olmak üzere bütün yardım kuruluşlarıyla gurur duyuyoruz. Bugün çok gururlu bir günü yaşıyoruz. Kızılay ile işbirliğimizin yeni bir aşamasını oluşturmuş olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

HAK-İŞ' ten sel felaketine destek için Türk Kızılayı'na bağış
HAK-İŞ' ten sel felaketine destek için Türk Kızılayı'na bağış
HAK-İŞ' ten sel felaketine destek için Türk Kızılayı'na bağış
HAK-İŞ' ten sel felaketine destek için Türk Kızılayı'na bağış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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HAK-İŞ' ten sel felaketine destek için Türk Kızılayı'na bağış - Haberler
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