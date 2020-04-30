Hak-İş'ten Kütahya'da 1 Mayıs açıklaması
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Hak-İş'ten Kütahya'da 1 Mayıs açıklaması

Hak-İş'ten Kütahya'da 1 Mayıs açıklaması
30.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:36

Kütahya'da Hak-İş'e bağlı sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Kütahya'da Hak-İş'e bağlı sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Hak-İş'e bağlı sendikalar adına Zafer Meydanı'nda basın açıklamasını okuyan Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş, herkesin eşit haklardan yararlanmasını istediklerini belirtti.

Ödemiş, şunları kaydetti:

"Biz 83 milyon vatandaşımız ve 4 milyon göçmen kardeşimiz ile Türkiye'yiz diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada barış, özgürlük, adalet ve demokrasinin sağlanmasını istiyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bir Türkiye'nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak yapılan basın açıklamasına Öz Orman-İş Bölge Temsilcisi Zekeriya Şahin, Öz Sağlık İş Kütahya İl Başkanı Hatice Yavuz Başcam ve Öz Büro İş Kütahya İl Başkanı Abdullah Komçuk katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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