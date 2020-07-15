Hak-İş, 15 Temmuz şehidini kabri başında andı Hak-İş Konfederasyonu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı direnirken Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan üyesi Celalettin İbiş'i kabri başında andı.

Hak-İş Konfederasyonu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı direnirken Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan üyesi Celalettin İbiş'i kabri başında andı.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, şehidin eşi Miyase İbiş, oğlu Yasin İbiş ve sendika üyeleri, şehidin Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ndeki kabrine karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından bir konuşma yapan Öz, 15 Temmuz gecesi şehit ve gazi olanlara şükran borçlu olduklarını belirterek, darbe girişimi sırasında üyelerine sokağa çıkma çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

Öz, 15 Temmuz gecesi ordunun içerisindeki hain terör örgütü mensuplarının ülkenin en kutsal değerlerine saldırdığını belirterek, Hak-İş üyesi Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen'in şehit düştüğünü ifade etti.

Konfederasyona bağlı tüm sendikalar ve teşkilatlar ile darbeye karşı direnmek için sokağa çıktıklarını ifade eden Öz, "Vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimize minnet borcumuz ödenmez. Hak-İş olarak, ulusal ve uluslararası arenada gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerde 15 Temmuz'u anlatıyoruz. Allah, hainlere karşı birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmeyi bizlere nasip etsin. Şehit olanlara Allah'tan rahmet, tedavi gören gazilere ise şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA