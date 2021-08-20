Haiti'deki depremde oksijen fabrikası zarar gördü
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Haiti'deki depremde oksijen fabrikası zarar gördü

Haiti'deki depremde oksijen fabrikası zarar gördü
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Haiti'de 14 Ağustos'ta meydana gelen ve 2 binden fazla kişinin ölümüne neden olan depremde yerel hastanelere oksijen desteği sağlayan fabrikanın zarar gördüğü bildirildi.

Haiti'de 14 Ağustos'ta meydana gelen ve 2 binden fazla kişinin ölümüne neden olan depremde yerel hastanelere oksijen desteği sağlayan fabrikanın zarar gördüğü bildirildi.

The Etheuss şirketine ait fabrikanın yöneticilerinden Kurtch Jeune, fabrikanın deprem nedeniyle ciddi hasar aldığını belirtti.

Jeune, hükümetin imar işlerinden sorumlu birimi ile fabrikanın onarılması hususunda ortaklaşa çalışma yürüteceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tıbbi oksijene duyulan ihtiyacın artmasına da değinen Jeune, "Oksijen üretimini yeniden başlatmaya çalışıyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz çünkü birçok insan buna (oksijene) bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Jeune, salgın sürecinde ülkedeki oksijen talebinin son 1 ayda yüzde 200 arttığını ve yerel hastanelere hizmet veren tek fabrika olduklarını belirtti.

Deprem felaketiyle sarsılan ülkede Kovid-19'la mücadele ise devam ediyor.

Haiti'de bugüne kadar 20 bin 719 vaka tespit edilirken, virüse yakalanan 583 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki aşılama çalışmaları ABD tarafından Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) üzerinden sağlanan aşılarla temmuzda başlamıştı.

Haiti açıklarında 14 Ağustos'ta meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremde 2 bin 189 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 268 kişi yaralandı.

100 binin üzerinde evin yıkıldığı veya hasar aldığı depremde, 300'den fazla kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi
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