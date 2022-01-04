Son Dakika | Haiti Başbakanı Henry'e suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
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Son Dakika | Haiti Başbakanı Henry'e suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Haiti Başbakanı Ariel Henry'e 1 Ocak'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları için geldiği Gonaives şehrinde gerçekleştirilen suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Haiti Başbakanı Ariel Henry'e 1 Ocak'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları için geldiği Gonaives şehrinde gerçekleştirilen suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Haiti, geçtiğimiz 1 Ocak'ta Başbakan Ariel Henry'e gerçekleştirilen suikast girişiyle sarsıldı. Başbakan Henry'nin yara almadığı, ancak 1 kişinin öldüğü suiksat girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre Henry'nin ulusal bağımsızlığın 218. yıl dönümünün kutlandığı Bağımsızlık Günü kapsamında geldiği Gonaives şehrindeki kiliseden çıktığı sırada ateş açılıyor. Korumalarının ise Henry'nin etrafını kapattığı ve araçlara doğru koştuğu kameraya yansıyor. Henry bölgeden uzaklaştırılırken, silahlar ateşlenmeye devam ediyor. Çıkan çatışmanın bir süre daha devam ettiği görülüyor.

DEVLET BAŞKANI MOİSE, SUİKASTTE KURBAN GİTMİŞTİ

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, geçtiğimiz 7 Temmuz'da başkent Port Au Prince'de bulunan özel rezidansında silahlı kişilerce düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Moise'nin eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.

(İHA)

Son Dakika | Haiti Başbakanı Henry'e suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika | Haiti Başbakanı Henry'e suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika | Haiti Başbakanı Henry'e suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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