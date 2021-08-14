Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem! Can kayıpları var

Karayip ülkesi Haiti, 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Tsunami uyarısı yapılan deprem sonrası konuşan Haiti sivil savunma yetkilisi Jerry Chandler, "Ölümlerin yaşandığını teyit edebilirim ama ölü sayısına henüz vakıf değiliz. Hala bilgi toplamaktayız" dedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, dalgaların 3 metre yükselebileceğini belirtti.

CAN KAYIPLARI VAR

Depremin neden olduğu yıkımla ilgili bilgi veren Haiti sivil savunma yetkilisi Jerry Chandler, "Ölümlerin yaşandığını teyit edebilirim ama ölü sayısına henüz vakıf değiliz. Hala bilgi toplamaktayız" dedi.

2010'DAKİ DEPREMDE 316 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı. Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı. Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer