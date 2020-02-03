Son dakika: Hain saldırı sonrası, TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu anlar paylaşıldı

03.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:09

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye bu saldırının cevabını da misliyle vermiş durumda. Türkiye önceki saldırılarda olduğu gibi bu saldırının da karşılığını misliyle vermiştir, vermeye de devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

TSK'NIN REJİM GÜÇLERİNİ VURDUĞU ANLAR PAYLAŞILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'te 4 askerimizin şehit olduğu, 9 askerimizin yaralandığı hain saldırıya hedefleri ateş altına alarak karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30-35 arasında rejim askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Toplamda 46 hedefin vurulduğu bildirildi. Saldırıda 122 fırtına ve 100 havan mühimmatı kullanıldı.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bu saldırının cevabını da misliyle vermiş durumda. Kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye önceki saldırılarda olduğu gibi bu saldırının da karşılığını misliyle vermiştir, vermeye de devam ediyor. Operasyonlarımızı sürdürmeye kararlıyız. Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır" dedi.

30-35 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Erdoğan, "Şu anda zaten hareket devam ediyor. 40'a yakın nokta hedefte. İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı tarafta etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat durmak yok aynı şekilde operasyon devam etmektedir. Rus yetkili makamlara da burada muhatabımız siz değilsiniz tamamıyla rejimdir. Bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın. Biz bir taraftan şehit verirken bunlara sessiz kalmamız mümkün değil. Hesabını sormaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 9 ASKERİMİZ YARALANDI

Milli Savunma Bakanlığı acı olayı, "İdlib'te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır" ifadeleriyle duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA VAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'deki hain saldırı sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kalın, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir" dedi.

"DEVLETİMİZ HESABINI SORACAKTIR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin olarak Twitter'dan açıklama yaptı. Altun "Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!" mesajını paylaştı.

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