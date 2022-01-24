Hailey Baldwin Bieber bikinili fotoğraflarıyla olay yarattı

Amerikalı model Hailey Baldwin Bieber, bikini pozlarıyla olay yarattı. Deniz keyfi yapan dünyaca ünlü model, Instagram hesabından üç fotoğraf paylaştı.

Düzgün fiziğiyle yine övgüler alan Hailey Baldwin Bieber, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

2018 yılında Justin Bieber ile evlenen model, sosyal medyanın gündemi oldu. 40 milyon 600 bin takipçisi olan model, denizden de karelerini yayınladı.