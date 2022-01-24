Hailey Baldwin Bieber bikinili fotoğraflarıyla olay yarattı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hailey Baldwin Bieber bikinili fotoğraflarıyla olay yarattı

Hailey Baldwin Bieber bikinili fotoğraflarıyla olay yarattı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü Amerikalı model Hailey Baldwin Bieber, deniz keyfi yaptı. Hailey Baldwin Bieber, bikinili karesiyle kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni aldı. İşte detaylar...

Amerikalı model Hailey Baldwin Bieber, bikini pozlarıyla olay yarattı. Deniz keyfi yapan dünyaca ünlü model, Instagram hesabından üç fotoğraf paylaştı.

Düzgün fiziğiyle yine övgüler alan Hailey Baldwin Bieber, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

2018 yılında Justin Bieber ile evlenen model, sosyal medyanın gündemi oldu. 40 milyon 600 bin takipçisi olan model, denizden de karelerini yayınladı.

Hailey Baldwin Bieber bikinili fotoğraflarıyla olay yarattı

Hailey Baldwin Bieber bikinili fotoğraflarıyla olay yarattı

Hailey Baldwin Bieber bikinili fotoğraflarıyla olay yarattı

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Hailey Baldwin, Instagram, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title