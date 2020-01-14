Hafter'in, Trablus'a saldırı için güç yığdığı bildirildi; Rusya'ya göre ise Hafter anlaşmaya sıcak
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Hafter'in, Trablus'a saldırı için güç yığdığı bildirildi; Rusya'ya göre ise Hafter anlaşmaya sıcak

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi.

14.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:25
Hafter'in, Trablus'a saldırı için güç yığdığı bildirildi; Rusya'ya göre ise Hafter anlaşmaya sıcak

'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri 'in, başkent 'a saldırmak için kentin güneydoğusundaki Terhune'ye takviye güç yığınağı yaptığı bildirildi.


Bu arada Savunma Bakanlığı ise Hafter'in Ulusal Mutabakat Hükümeti ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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