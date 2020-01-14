Hafter'in, Trablus'a saldırı için güç yığdığı bildirildi; Rusya'ya göre ise Hafter anlaşmaya sıcak
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, başkent Trablus'a saldırmak için kentin güneydoğusundaki Terhune'ye takviye güç yığınağı yaptığı bildirildi.
Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı ise Hafter'in Ulusal Mutabakat Hükümeti ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle