Haftanın ücretsiz oyunları 6 Eylül – 12 Eylül tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu
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Haftanın ücretsiz oyunları 6 Eylül – 12 Eylül tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu

Haftanın ücretsiz oyunları 6 Eylül – 12 Eylül tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Haftanın ücretsiz oyunları belli oldu. Dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam'de 6 Eylül – 12 Eylül tarihleri arasında listelenecek oyunlar belli oldu.

Geçen hafta WRC 10 FIA World Rally Championship gibi iddialı oyunlar çıkmıştı. Bu hafta ise göze çarpan iddialı oyunlar arasında Bus Simulator 21 ve Final Fantasy IV yer alıyor.

STEAM'DE LİSTELENECEK OYUNLAR (6 EYLÜL – 12 EYLÜL)

6 Eylül

  • Auto Mechanic
  • Desert War
  • Brain Games
  • Mr.Treemp

7 Eylül

  • Hope Trigger
  • Passive Income
  • Bus Simulator 21
  • American Truck Simulator – Wyoming
  • Rogue Shift
  • Dream Cycle
  • Animalia Survival

8 Eylül

  • Escape From School
  • Infinity War
  • Night Hunter
  • Powertrip
  • Final Fantasy IV

9 Eylül

  • Rooten
  • Spell Swap
  • Terrain of Magical Expertise
  • The Final Frontier
  • Webbed
  • Ardarium

10 Eylül

  • Tale of Arise
  • The Octots
  • The Rewinder
  • Lost in Random
  • Terraform Inc

11 Eylül

  • Waifu vs Evil
  • House of Rules
  • Nearly Dead
  • Loading Story
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Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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