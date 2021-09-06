Haftanın ücretsiz oyunları 6 Eylül – 12 Eylül tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu

Haftanın ücretsiz oyunları belli oldu. Dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam'de 6 Eylül – 12 Eylül tarihleri arasında listelenecek oyunlar belli oldu.