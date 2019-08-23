Haftanın öne çıkan No Comment videoları: Beyaz Kardeşlik ve Papa'nın kırmadığı kız çocuğu
Tavan arasındaki saklı bal hazinesinden Uluslararası Beyaz Kardeşlik topluluğunun yeni yıl kutlamasına, çukurda mahsur kalan fillerden Papa Francis'e haftanın öne çıkan No Comment videoları.
23.08.2019 16:18
Tavan arasındaki saklı bal hazinesinden Uluslararası Beyaz Kardeşlik topluluğunun yeni yıl kutlamasına, çukurda mahsur kalan fillerden Papa Francis'e haftanın öne çıkan No Comment videoları
Kaynak: Euronews.com