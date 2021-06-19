Haftanın galibi Hande Erçel
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Haftanın galibi Hande Erçel

Haftanın galibi Hande Erçel
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sosyal medyada 7-13 Haziran haftasında en çok konuşulan kadın oyuncuların zirvesinde Hande Erçel yer alırken "Menajerimi Ara" dizisinin Dicle'si Ahsen Eroğlu onu takip eden isim oldu.

Sosyal medyada 7-13 Haziran haftasında en çok konuşulan kadın oyuncuların zirvesinde Hande Erçel yer alırken "Menajerimi Ara" dizisinin Dicle'si Ahsen Eroğlu onu takip eden isim oldu. Üçüncü sırayı ise "Kardeşlerim" dizisinin genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun alarak tecrübeli rakiplerini geride bıraktı. Listede Alina Boz, Ezgi Mola ve Dilan Çiçek Deniz de yer alıyor.

Kaynak: Hürriyet

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Haftanın galibi Hande Erçel - Haberler Magazin
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