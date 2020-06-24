Haftanin'de Ağır Silah Mevzii Olarak Kullanılan 150 metrelik tünel bulundu
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Haftanin'de Ağır Silah Mevzii Olarak Kullanılan 150 metrelik tünel bulundu

- Haftanin'de Ağır Silah Mevzii Olarak Kullanılan 150 metrelik tünel bulundu Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin'de Ağır Silah Mevzii Olarak Kullanılan 150 metrelik tünel bulunduğunu açıkladı.

24.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:50

- Haftanin'de Ağır Silah Mevzii Olarak Kullanılan 150 metrelik tünel bulundu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin'de Ağır Silah Mevzii Olarak Kullanılan 150 metrelik tünel bulunduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Haftanin'de Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla devam ettiren Kahraman Komandolarımız, teröristler tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiş doğal bir mağara tespit etti. Doğal mağaranın içinde hilti kullanılarak tünel açıldığı ve tünelin uzunluğunun da 150 metreyi bulduğu belirlendi. 120 cm genişliğinde ve 150 cm yüksekliğinde olduğu tespit edilen tünelin PKK'lı teröristler tarafından ağır silah mevzii olarak kullanıldığı değerlendiriliyor. Bulunan mağara ve içerisindeki 150 metre uzunluğundaki tünel Komandolarımız tarafından kullanılamaz hale getirildi.

Haftanin'de Ağır Silah Mevzii Olarak Kullanılan 150 metrelik tünel bulundu

Kaynak: İHA

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