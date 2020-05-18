Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
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Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?

Haftalık burç yorumları ile bu haftaya hazırlanın! Aysun Köşker Koç tarafından değerlendirilen haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 18 - 24 Mayıs haftalık burç yorumları…

Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
18.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 08:47

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 18 - 24 Mayıs haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Haftanın ilk yarısı gelirlerinize, ikinci yarısı ise; kendinize odaklı olacaksınız. Arkadaş çevrenizden alacağınız destekle kazançlarınız artabilir. Beklenmedik kaza riski ile ayak ve bacaklarınız yaralanabilir, dikkat! Eşiniz veya ortağınızla maddi konular haricinde uyumu yakalayacağınız bir hafta. Sorumluluklarınızı alacak, ancak yorulacaksınız.

BOĞA : Altı yedi aydır kariyerinizle ilgili verdiğiniz emeklerin neticelerini alabilirsiniz. Partnerinizin yapacağı fazla masraflar nedeniyle sorun yaşayabilirsiniz. Sosyalleşmek ve ön planda olmak isteyeceksiniz. Bekarlar evlilik ve yuva hayalleri kurabilirler. Ummadığınız kişilerin arkanızdan iş çevirmeye çalıştığını öğrenerek, canınız yanabilir.

İKİZLER : Hafta başında içe dönük ve melankolik iken; hafta sonuna doğru daha aktif olmak isteyeceksiniz. Perşembe veya cuma günü, daha görüştüğünüz ama neticelenmeyen bir işle ilgili anlaşma yapabilirsiniz. Duruşunuz ve kendinizi iyi yansıtabilmeniz sayesinde de istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz. Ummadığınız bir para gelebilir.

YENGEÇ : Geri planda kalmayı tercih edeceksiniz. Aile veya emlakla ilgili doğru adımları atarak; mevcut sorunları aşabilirsiniz. Fazla çalışmanız nedeniyle, eşinizle sorun yaşama ihtimaline rağmen; diğer konularda yakalayacağınız uyumla bunu da aşabileceksiniz. Sorumluluklarınızı tam olarak üstlenebilecek enerjide ve istekte olacaksınız.

ASLAN : Kariyer veya statünüze odaklanacaksınız. Daha önce emek verdiğiniz ancak neticelenmeyen bazı işleriniz istediğiniz şekilde sonuçlanabilir. Sosyal çevrenizden sevgili adayları çıkabilir. Ancak bu konularda acele etmeden, Haziran sonunu beklemek daha iyi olabilir. Eşinizin kadın akrabaları yüzünden sorun yaşama riskine dikkat!

BAŞAK : Kariyer, yurt dışı bağlantılı işler, hukuk veya eğitimle ilgilenmeniz gereken bir hafta. Günlük yaşamda fazla özverili olduğunuzu düşünseniz de; emek verdiğiniz konularda, amacınıza ulaşacağınız bir hafta. Yaşam koşturmacası içinde; acele hareket ederek, ayağınızı veya bacağınızı yaralayabilirsiniz. Dikkatli olmakta yarar var.

TERAZİ : Kredi, miras, ödemeler, ameliyat gibi konulara yoğunlaşacağınız bir hafta. Bazı teraziler bu hafta istedikleri emlağı almak için harekete geçebilirler. Ancak bu dönem gökyüzündeki genel etkiler nedeniyle; büyük meblağlı alımları Haziran sonuna ertelemek daha iyi sonuç verecektir. Odaklanarak akıllıca adımlar atabilirsiniz.

AKREP : Ortak iş yapanlar için, güzel anlaşmalar yapma fırsatı var. Bekarlar yakın çevrelerinden biriyle evliliğe adım atabilirler. Bazı konularda kandırıldığınızı fark ederek üzülseniz de, bunu aşabileceksiniz. Eviniz veya aileniz için ekstra ödemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki sorunların çözülmesine katkı sağlayabilirsiniz.

YAY : Çalışma hayatınızda emek verdiğiniz işlerden beklemede olanlar, istediğiniz şekilde sonuçlanabilir ve hedefinize ulaşabilirsiniz. Kazançlarınızda artış olacaktır. Cuma günü ortak bir projeye imza atabilir, veya eşinizle olan diyaloğu düzeltebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili kara verirken duygularla değil, tamamen akılcı ve stratejik hareket etmelisiniz.

OĞLAK : Geçmişe dönük sorgulamalarınıza yeniden dönerek, çözüm bulma fırsatını yakalayabileceksiniz. Kardeş veya yakın arkadaşınız için verdiğiniz maddi desteği hak etmediğini fark ederek, üzülebilirsiniz. Son dönemde aldığınız kiloları verebilirsiniz. Evlilik veya ortaklığa dönük bir tanışma olabilir. Ancak temkinli adım atmalısınız.

KOVA : Haberleşme, medya, taşıma ve ticaretle uğraşanlar için, yeni anlaşmalar yapma şansı var. Çocuğunuz veya aşkınızla ilgili sorumluluklar zor gelse de, bu sorumluluğu yerine getireceksiniz. Ancak fazla özveriyle davrandığınız için, sonunda pişmanlık duyabilirsiniz. Duygusal bazı yaralarınız ortaya çıksa da, şifasını bulmanız kolay olacak.

BALIK : Hafta başında yakınlarınızla ilgilenebilir, çarşambadan itibaren kazançlarınıza odaklanabilirsiniz. Tezcanlı, biraz atak ve gergin hissedebilirsiniz. Uzun süredir evde kalma durumu psikolojinizi yormuş ve artık kendinizi mağdur görmeye başlamış olabilirsiniz. Buna rağmen, sosyal çevrenizle ilgili sorumluluklarınızı almaya devam edebilirsiniz.

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