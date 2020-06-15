Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
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Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?

Haftalık burç yorumları ile bu haftaya ışık tutun! Aysun Köşker Koç tarafından değerlendirilen haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 15 - 21 Haziran haftalık burç yorumları…

Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
15.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:26

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 15 - 21 Haziran haftalık burç yorumları...

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ :Arkadaş çevrenizden bazı insanlarla; biriken sorunların aniden patlamasıyla ve olayların büyümesiyle, yol ayrımına gelebilirsiniz. Geçmişten gelen sorunlar nedeniyle kadınlarla tartışabilirsiniz. Disiplinle çalışarak, emek verdiğiniz konuların maddi veya manevi karşılığını alabilirsiniz. Ek gelir, kredi gibi işlerinizi beklenmedik şekilde çözebilirsiniz.

BOĞA : Maddi kazançlarınız haftanın ana konusu. İş yerinde yaşayacağınız bazı sorunlar sizi ayrılma düşüncesine getirebilir. Duygusal davrananlar işten ayrılabilirler. Ancak sorunlarıakıllıca çözebilme fırsatı da mevcut. Evliliğinde sorun yaşayanlar, maddi kaygıya düşebilirler. Önemli kararlar için hafta sonunu beklemekte yarar var.

İKİZLER : Kendinize odaklanacağınız bir hafta. Kazancınızı artıracak yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Sevgilisi olanlar ani bir kriz yaşayabilirler. Çocuğu olanlar; çocukları yüzünden eşleriyle sorun yaşayabilirler. Eşinizin ailesiyle olan problemler devam etse de, çözebilmeşansı var. Bu dönem yaşananlar, hep daha ileri gidebilmeniz için.

YENGEÇ : İçe dönük olacağınız bir hafta. Çevrenizdeki kadınlarla anlaşmak gerçekten zor olacak. Beklemediğiniz masraflar çıkabilir. Enerjiniz yüksek olacak. Kariyerinizde istediğiniz noktaya gelebileceğiniz anlaşmalar yapabilirsiniz. Bekarlar isteklerine uygun birisiyle tanışabilirler. Önemli kararları ay sonuna ertelemek daha iyi olur.

ASLAN : Sosyal ortamlarda yoğun olarak zaman geçireceğiniz bir hafta. Maddi sebeplerden bir kadınla tartışabilirsiniz. Hayalinizdeki tatilin planlamasını yapabilirsiniz. Daha önce yarım kalan ortaklı bir işiniz tamamlanarak, ödemesini alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru enerjinizi dışarıya daha iyi yansıtabileceksiniz ve iltifatlar alacaksınız.

BAŞAK : Kariyerinize veya hayatınızdaki genel durumunuza konsantre olacaksınız. Bekarlar aslında kendilerine pek de uygun olmayan biriyle tanışabilirler. İyice tanımadan adımlar atmayın. Etrafınızdaki kadınlar maddi konularda sizi yanlış yönlendirebilirler. Ayrıca harcamalarınızı duygusal davranarak yaparsanız, sonrasında zorlanabilirsiniz.

TERAZİ : Hukuk, eğitim veya tatil temalı bir hafta sizin için. Ailenizden kadınlarla oldukça kırıcı noktalara gidecek diyaloglara dikkat. Evliliğinde sorun yaşayanlar; arayı bozmak isteyen bir kadın olduğunu bilmelisiniz. Bu kadın eşinizin ailesinden biri de olabilir. Duygularınızı uç noktalarda yaşama eğilimindesiniz. Dikkatli olun.

AKREP : Ödemeler, ek gelirler, kredi, miras gibi işlerle ilgileneceksiniz. Kardeş veya yakın çevrenizle ilgili devam eden sorunlar, bu hafta artarak daha can sıkıcı bir hal alabilir. Uzak durmak en iyisi. Duygularınızı abartabilirsiniz. Bir kadın desteğiyle ve geçmişte verdiğiniz emekler neticesinde, kariyerinizde istediğiniz noktaya ulaşabilirsiniz.

YAY : Evlilik ve ortaklı işler ön planda olacak. Devam eden sorunlar bu hafta had safhaya ulaşabilir. Zaman zaman kontrolü kaybetme riskiniz olsa da; duygularınızı ve aklınızı dengeleyerek hareket edebileceksiniz. Ortak iş yaptığınız insanlarla; sorumluluk paylaşımı yaparak kazancınızı artırabilirsiniz. Ancak gelen parayı hemen başka yere harcayabilirsiniz.

OĞLAK : Yakın çevresindeki kadınlardan etkilenerek duygusal davrananlar, işten ayrılabilirler. Geçmişe dönük olarak kendinizi acımasızca eleştireceğiniz bir hafta. Bu durumu abartabilirsiniz. Dikkat. Bazı bekar oğlaklar yakın çevrelerinden biriyle evliliğe adım atabilirler. Uzak şehirlerden birliktelik yaşayanlar ani bir kriz yaşayabilirler.

KOVA : Hafta başında çocuk ve aşk, haftanın ikinci yarısında aile ve gayrimenkulle ilgili konular ön planda olacak. Sorunlar bu hafta büyüyebilir. Sakin kalmak önemli. Kazançlarınızla ilgili yönlendirme yapmak isteyecek kadınlara da güvenmemeniz gerekiyor. Yorucu günlerden sora hafta sonu imajınızla ilgili değişiklikler yapabilirsiniz.

BALIK : Aileniz, eviniz, kardeş veya yakın arkadaşınızla ilgileneceksiniz ve vakit geçireceksiniz. Maddi konularda yanılgı ihtimaliniz yüksek. Ev içi kaza riskiniz devam ediyor. Ayak, bacak, eller ve kollara dikkat. Gelirlerinizle ilgili ani bir artış olacak, ancak parayı paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Hafta sonu inzivaya çekilmek isteyebilirsiniz.

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