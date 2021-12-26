Hafta sonunu fırsat bilen turistler Palandöken'e akın etti - Haberler
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Hafta sonunu fırsat bilen turistler Palandöken'e akın etti

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Hafta sonunu fırsat bilen turistler Palandöken'e akın etti Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce turist, yılbaşı öncesi güneşli günde kayağın keyfini çıkarttı.

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Hafta sonunu fırsat bilen turistler Palandöken'e akın etti

ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce turist, yılbaşı öncesi güneşli günde kayağın keyfini çıkarttı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi yılbaşı öncesi son hafta sonunda tıklım tıklım doldu. Kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alan Palandöken'de kar kalınlığı 92 santimetreye ulaşırken, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

70 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken'e akın etti. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Hafta sonunu fırsat bilen turistler Palandöken'e akın etti

Hafta sonunu fırsat bilen turistler Palandöken'e akın etti

Hafta sonunu fırsat bilen turistler Palandöken'e akın etti

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri

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