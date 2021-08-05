Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika sokağa çıkma yasağı var mı?
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika sokağa çıkma yasağı var mı?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişideİstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu. Mangal yapmak yasak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Düğünler yasak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaştı. Buna göre ilk sırada 1139,94 oranıyla Siirt yer aldı. İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oranları görülürken, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz ise; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakan Koca yaptığı açıklamada " Salgını aşı ile durdurmaya çalışırken artan vaka sayılarının unutmak istediğimiz, bir daha dönmek istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla dolu hayatımıza dönmek. Kısıtlama uygulanan dönemler salgının sosyal hayatımızı en çok etkilediği, insani ihtiyaçların bile özel planlamalar gerektirdiği günlerdi. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır." açıklamalarında bulundu ve şuan için sokağa çıkma yasakları, hafta sonu yasakları ve kısıtlamaların gündemde olmadığını açıkladı.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca, son 1 haftada vaka sayısı en çok artan illerle ilgili de paylaşımda bulundu. Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun" dedi.

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